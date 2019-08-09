Пять человек пострадали в Волгоградской области в лобовом ДТП

Происшествия 09.08.2019 10:41
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09.08.2019 10:41
Два автомобиля марки "ВАЗ" столкнулись лоб в лоб в Суровикинском районе Волгоградской области, пострадали пять человек. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне днем на автодороге "Суровикино-Тормосин-Н. Гнутов". 76-летний водитель, управляя автомашиной "ВАЗ-111130", выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21140", под управлением 55-летнего водителя. В результате ДТП 73-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ-111130" в шоковом состоянии, 56-летняя и 38-летняя пассажирки автомашины "ВАЗ-21140", а также оба водителя с различными травмами госпитализированы.
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