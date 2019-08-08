Роскачество оценило «Личные кабинеты»

Телеком 08.08.2019 16:32
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08.08.2019 16:32
«Роскачество» подвёло итоги первого в России исследования мобильных приложений ведущих телекоммуникационных операторов связи.
За лето были протестированы 18 приложений, позволяющих управлять тарифами и услугами сотовой связи. В ходе исследования эксперты оформили на себя SIM-карты каждого из 9 исследуемых операторов, выбрав актуальные пакетные тарифы для физических лиц, включающие интернет-трафик, SMS и звонки.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба МегаФона, по итогам испытаний «Личный кабинет» оператора признан «лучшим из лучших» на платформах iOS и Android. Приложение получило заслуженно высокий балл и справедливую оценку в важнейших номинациях «безопасность» и «функциональность».
«Личный кабинет» от МегаФона не только хранит в тайне всю клиентскую информацию, но и позволяет подключать и отключать услуги, изменять тарифный план, заказывать детализацию счёта, настраивать блокировку номера и выполнять множество других функций всего в пару кликов.
Эксперты «Роскачества» отметили МегаФон «Личный кабинет» для платформы Android как самое адаптированное приложение для людей с ограниченными возможностями, поскольку оно поддерживает такие функции, как чтение экрана программами VoiceOver, Talkback и динамический шрифт.
«Личный кабинет» — один из основных инструментов коммуникации с 77 миллионами наших клиентов, — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. — «Оценки приложения по результатам исследования подчёркивают позиции нашей компании как технологического лидера российского телекоммуникационного рынка. МегаФон стремится предоставлять нашим клиентам самые безопасные услуги и продукты лучшего качества, и для нас важно, что это снова подтверждено независимой экспертизой».
Исследование «Роскачества» стало очередным признанием высокого качества услуг МегаФона со стороны независимых экспертов. Меньше месяца назад, в июле, международная компания Ookla назвала МегаФон лидером по скорости мобильного интернета в России. Это звание компания завоёвывает уже третий год подряд. Согласно проведённым испытаниям, средняя скорость передачи данных в сети МегаФона в полтора раза выше аналогичных показателей ближайшего конкурента.
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