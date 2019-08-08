«Ростелеком» комплексно внедрит цифровые сервисы в школьном образовании





Компания «Ростелеком» и «Дневник.ру» создали совместное предприятие ООО «РТК-Дневник»(СП) с целью внедрения современных комплексных цифровых сервисов в российских школах, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.

«Дневник.ру» вносит в СП существующие технологические решения, компетенции и экспертизу. Платформа «Дневник.ру» предоставляет пользователям круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям. С ее помощью легко планировать учебную деятельность и обмениваться школьными новостями, использовать удобные в обучении сервисы и приложения. В системе зарегистрировано свыше 800 тыс. преподавателей, 7,7 млн учащихся, 4 млн родителей из всех регионов РФ.

«Дневник.ру» входит в список наиболее инновационных компаний мира 2014 по версии Всемирного экономического форума. Партнер государства на рынке информатизации образовательного сектора России с 2009 года.