Волгоградские краеведы хотят возродить вал Петра Первого

Вид вала около Скорбященской церкви. Фрагмент картины Е.М.Корнеева, 1803г.
Культура 11.08.2019 15:13
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11.08.2019 15:13
Золотой пятилеткой назвал ближайшие годы известный волгоградский краевед и коллекционер Анатолий Рябец. Как сообщил он ИА "Высота 102", земляков ожидают события регионального, федерального и даже всемирного значения.
"Сегодня мы уже начали подготовку к такому событию, как 300-летие со дня создания Царицынской сторожевой линии, - рассказывает Рябец. - Это оборонительное сооружение Российской империи перекрывало перешеек между реками Дон и Волга от набегов Крымского ханства и кочевников Поволжья. До наших дней сохранились остатки рва, на месте которых ныне установлены памятные знаки".
По словам Анатолия Федоровича, эта линия XVIII века, о которой подробно рассказала в своей книге Татьяна Лавринова, так взволновала одного из жителей поселка Грачи, где проходят остатки ее вала, Николая Васильевича Исаева, что, выступая в начале этого года на пленарном заседании областных краеведческих чтений, он предложил провести ряд мероприятий в честь 300-летия сооружения. Идею поддержали многие краеведы, историки, которые начали подготовку к большой конференции, на которой выступят известные ведущие специалисты. Заявки для желающих принять участие в конференции, - уточняет Рябец, - принимаются по адресу волгоградского областного общества краеведов: [email protected]
"Это нужно прежде всего молодому поколению, так как наверняка не очень многие сегодня помнят, что именно Петр I подписал именной указ о строительстве этой укрепительной линии: "Сделать черту от Дмитриевского (Камышина) к Иловле и к Дону, или от Царицына до Паншина по рассмотрению посланного (бригадира Г. С. Кропотова), где работы будет меньше, а на Дону крепость в Паншине, - рассказывает краевед. - Кроме того, царицынская линия отвечала всем требованиям военно-инженерного искусства того времени, способствовала заселению и освоению земель Волго-Донского междуречья, обеспечила прочный тыл русской армии в период подготовки и проведения Персидского похода Петра I. Наша конечная цель - говорит Рябец, - открытие воспроизведения или реконструкции фрагмента вала, а местом его расположения может стать сквер рядом с памятником Александру Невскому, к 800-летию которого Волгоградская область также готовится".
Краеведы не обойдут стороной и 300-летие пребывания Петра I на царицынской земле. "Именно из наших мест 50-летний император 15 дней правил государством российским, оставил здесь свои знаменитые реликвии – картуз и трость", - говорит Рябец. -
Напомним, ИА "Высота 102" рассказывало об этом неутомимом человеке, ветеране АО "ФНПЦ "Титан - Баррикады" в материале "Конструктор из Волгограда собрал уникальную коллекцию медалей".
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