В Волгоградской области открылась обновленная больница





Сегодня в рабочем поселке Красный Яр Жирновского района Волгоградской области состоялось открытие участковой больницы после капитального ремонта. Как рассказала ИА «Высота 102» председатель комитета по охране здоровья Волгоградской областной думы Наталья Семенова, обновление лечебного учреждения в отдаленном поселке района, которое обслуживает более 9 тысяч человек населения поселка и шести близлежащих населенных пунктов, повысит качество медицинского обслуживания и сделает его более доступным для жителей. За последние два года здесь заменили старые окна на пластиковые, приобрели новую медицинскую мебель, отремонтировали туалет, обновили регистратуру. Работы производились за счет всех видов финансирования, в том числе местного бюджета, средств ОМС, а также благотворительной помощи. Так, спонсорскую помощь в замене окон оказало СП «Волгоминойл». Всего на реконструкцию было потрачено более 5 миллионов рублей.





На сегодняшний день штат медицинских работников в Красноярской участковой больнице, которая является структурным подразделением Жирновской ЦРБ, почти укомплектован. Здесь открыты 7 терапевтических коек стационара дневного пребывания, работают 3 терапевтических и 2 педиатрических участков, хирургический, гинекологический, физиотерапевтический, процедурный, смотровой кабинеты, а также функциональной диагностики и смотровой кабинет.

Интересно, что участковая больница появилась в Красном Яру еще в 1904 году. В 1983 году медучреждение переехало в здание бывшего райисполкома в центр поселка. А в 2003 году поликлинику перевели в бывшее здание милиции. В планах местных властей – сосредоточить все виды оказания медицинской помощи в одном помещении и сэкономить на затратах по содержанию двух зданий.



