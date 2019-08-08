В Волгограде подросток повеселился на крыше машины





Сомнительное времяпровождение может обернуться серьезными последствиями для волгоградского подростка. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, поздней ночью в полицию Ворошиловского района поступило сообщение от 47-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что неизвестный прыгает на крыше ее автомобиля «Хендэ Гетц». Полицейские патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в совершении преступления и доставили в отдел полиции. 17-летний школьник свой поступок объяснил тем, что просто хотел повеселить своих друзей, с которыми он гулял. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Несовершеннолетнему грозит до двух лет лишения свободы.



