



Компания ООО «Управление отходами - Волгоград» продолжает работу по налаживанию удобной и экологически безопасной системы вывоза мусора в регионе.

На начало августа регоператор увеличил количество контейнеров до 26 730, что на 1200 единиц больше аналогичного периода в июле, уточнили ИА «Высота 102» в компании.

Напомним, за прошедший период региональный оператор расставил современные евро контейнеры на территории Быковского, Еланского, Котовского и Среднеахтубинского районов. Последовательно обновляется контейнерный парк и на территории Волгограда.

Справка: Единый номер регионального оператора для физических лиц 8-800-350-43-48

Для юридических лиц 8 (8442) 26-82-67, добавочные 200-208

Официальный сайт регионального оператора UO34.ru

Заключение договоров с юридическими лицами ведется по адресу: г. Волгоград, ул. Новороссийская 14Б, 2 этаж.