Происшествия

На мосту через Волжскую ГЭС на месте страшного ДТП снова столкнулись машины

Происшествия 07.08.2019 12:23
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07.08.2019 12:23



Сегодня на плотине через Волжскую ГЭС  вновь в ДТП попали несколько автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, участниками аварии стали три машины. 38-летний водитель двигался на автомобиле «Лада Веста» по направлению из Волгограда в Волжский. На плотине в районе шлюзов он не справился с управлением, и его машину занесло на «Ва-2115», который выехал в свою очередь на встречку и столкнулся с «ВАЗ-2114». Водитель «четырнадцатой» получил ушиб колена,  диагноз – сотрясение мозга – под вопросом. Авария вызвала небольшой затор на мосту. 
Между тем, сегодняшнее ДТП  случилось практически на том же месте, где 3 августа произошла страшная трагедия - в районе шлюзов - и почти по такому же сценарию, только, к счастью, с менее катастрофическими последствиями. Напомним, тогда в результате ДТП погибли два человека, шесть – получили серьезные травмы, в том числе маленький ребенок. 






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