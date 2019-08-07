На мосту через Волжскую ГЭС на месте страшного ДТП снова столкнулись машины





Сегодня на плотине через Волжскую ГЭС вновь в ДТП попали несколько автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, участниками аварии стали три машины. 38-летний водитель двигался на автомобиле «Лада Веста» по направлению из Волгограда в Волжский. На плотине в районе шлюзов он не справился с управлением, и его машину занесло на «Ва-2115», который выехал в свою очередь на встречку и столкнулся с «ВАЗ-2114». Водитель «четырнадцатой» получил ушиб колена, диагноз – сотрясение мозга – под вопросом. Авария вызвала небольшой затор на мосту.

Между тем, сегодняшнее ДТП случилось практически на том же месте, где 3 августа произошла страшная трагедия - в районе шлюзов - и почти по такому же сценарию, только, к счастью, с менее катастрофическими последствиями. Напомним, тогда в результате ДТП погибли два человека, шесть – получили серьезные травмы, в том числе маленький ребенок.



