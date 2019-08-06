В Волгограде дрогнула цена на солярку

Аналитика 06.08.2019 17:18
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06.08.2019 17:18
В Волгограде после длительного «моратория» изменилась цена на дизтопливо. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, по итогам наблюдения за стоимостью нефтепродуктов за прошлую неделю цена на солярку повысилась на 0,04% и составила в среднем 45 рублей 27 копеек. На протяжении последних месяцев стоимость дизтоплива в Волгограде практически не менялась. Также снова выросла цена и популярных марок бензина АИ-92 и АИ – 95 – соответственно на 0,05% и 0,04%. Стоимость бензина АИ-98 не изменилась по сравнению с предыдущей неделей.
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