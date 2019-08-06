В Волгограде в музее-панораме открылась выставка «За год до Великой Победы. Севастополь-1944»





Выставка, посвященная 75-летней годовщине освобождения советскими войсками Крыма от немецко-фашистских захватчиков, открылась сегодня в музее-панораме Волгограда, сообщает ИА «Высота 102».

Особенностью выставки, подготовленной сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва» совместно с Севастопольским военно-историческим музеем-заповедником при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, является то, что создатели выставочного проекта постарались рассказать о солдатах и офицерах Красной Армии, воевавших под Сталинградом и принимавших участие в Крымской стратегической наступательной операции 1944 года.

Как отметил, открывая выставку, директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев, два города- героя связаны единой судьбой – именно здесь проходили ожесточенные бои в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции показаны стойкость, мужество, профессионализм и высокий моральный дух бойцов, дано представление о неразрывной связи обоих сражений в судьбах героев. Среди них как известные советские военачальники – А. М. Василевский, Ф. И. Толбухин, А. И. Еременко, Т. К. Коломиец, так и командиры среднего звена, руководившие войсками под Сталинградом и в Крыму, – П. М. Волосатых, А. И. Толстов, В. Ф. Жидков, К. А. Цаликов, Г. С. Иванов и многие другие.

Отдельный раздел посвящен бойцам и командирам, удостоенным звания Героя Советского Союза за заслуги в период освобождения Крыма. В их числе – И. К. Бондарь, А. С. Барабаш, В. А. Максименко, Ф. Д. Дибров, П. Ф. Надеждин и другие.

Алексей Дементьев высказал слова признательности коллегам из Севастополя за участие в реализации проекта, вручив директору Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николаю Мусиенко благодарственное письмо.

Дочь участника освобождения Севастополя Веденяпина Георгия Владимировича Мария Георгиевна Карабань подарила музеям архивные документы отца, его книгу «Танкисты» и своеобразный артефакт – бронзовый щит с памятника захоронения погибших танкистов.

Десятки посетителей уже сегодня смогли познакомиться с документами, фотографиями, наградами, личными вещами, предметами обмундирования и снаряжения, плакатами военного времени из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва» и Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.

Ранее выставка экспонировалась в Севастополе, теперь ее работа продолжится в Волгограде до 15 октября 2019 года.







