После судебной экспертизы в Волгограде меняют покрытие на детской площадке парка «Сказка»





Новое резиновое покрытие в детском парке «Сказка» в Ворошиловском районе Волгограда начали укладывать в рамках гарантийных обязательств за счет средств подрядной организации. Как сообщает ИА «Высота 102», со ссылкой на администрацию Волгограда, приступить к восстановлению покрытия стало возможным после завершения судебной экспертизы.





В прошлом году территория в парке «Сказка» была благоустроена по проекту «Формирование комфортной городской среды».





Через несколько месяцев во время инспекции парковой территории представителями МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» было зафиксировано локальное разрушение покрытия. Так как на все виды строительных работ действует гарантия, районная коммунальная служба направила в адрес подрядной организации письмо о необходимости приведения настила в надлежащее техническое состояние. Для установления точной причины разрушения покрытия была проведена независимая строительно-техническая экспертиза - на это время выполнение восстановительных работ было запрещено. Несмотря на то, что разрушения носили локальный характер, принято решение полностью заменить покрытие площадью порядка 260 квадратных метров.





На время проведения работ один из аттракционов временно демонтирован, для обеспечения безопасности отдыхающих детская площадка на этот период огорожена.



