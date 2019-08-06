В Волгоградской области директор ДЮСШ и физрук подозреваются в хищении бюджетных средств





Преступный тандем из директора и физрука выявили в одной из детско-юношеских спортивных школ Волгоградской области сотрудники УФСБ. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, директор и учитель физкультуры подозреваются в хищении бюджетных средств. В зависимости от роли каждого они подозревается в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, начиная с осени 2017 года и на протяжении двух лет руководитель спортивной школы подписывал со своим знакомым – учителем физкультуры, трудовые договоры, а затем готовил приказы о его приеме на должность тренера для проведения спортивных занятий на базе средней школы. В последующем мужчина сообщал своим подчиненным заведомо ложную информацию для заполнения табелей учета рабочего времени о якобы отработанных тренером часах.

На основании указанных фиктивных документов комитетом по образованию администрации муниципального района области преподавателю начислялась заработная плата, которой тот "делился" со своим работодателем. Установлено, что в результате преступных действий местному бюджету был причинен ущерб на сумму порядка 260 тысяч рублей.



