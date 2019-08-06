Происшествия

В Волгоградской области мошенники предложили руководству детского лагеря «удобрить» ревизоров

Происшествия 06.08.2019 12:08
2149 0
06.08.2019 12:08


Как пройти московскую проверку без проблем "подсказала" руководителю детского лагеря "Огонек" в Волжском неизвестная женщина. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, она позвонила по телефону исполняющему обязанности директора лагеря, представилась некой Маргаритой Валерьевной и сообщила, что в лагерь едет проверка ГО и ЧС из Москвы. А чтобы встретить гостей подобающим образом, необходимо купить в одном из торговых центров Волгограда коньяк и конфеты на сумму 10 тысяч рублей. Руководство детского лагеря заподозрило неладное и обратилось с заявлением в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное  дело, личность звонившей устанавливается.
Отметим, что внеплановые проверки детских лагерей начались по всей России после трагедии в Хабаровском крае, где в результате пожара в палаточном лагере погибли 4 детей. К сожалению, не редки случаи, когда мошенники используют человеческую трагедию для личного обогащения.

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