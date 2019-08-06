В Волгоградской области мошенники предложили руководству детского лагеря «удобрить» ревизоров

Происшествия 06.08.2019 12:08
2149 0
06.08.2019 12:08
Как пройти московскую проверку без проблем "подсказала" руководителю детского лагеря "Огонек" в Волжском неизвестная женщина. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, она позвонила по телефону исполняющему обязанности директора лагеря, представилась некой Маргаритой Валерьевной и сообщила, что в лагерь едет проверка ГО и ЧС из Москвы. А чтобы встретить гостей подобающим образом, необходимо купить в одном из торговых центров Волгограда коньяк и конфеты на сумму 10 тысяч рублей. Руководство детского лагеря заподозрило неладное и обратилось с заявлением в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, личность звонившей устанавливается.
Отметим, что внеплановые проверки детских лагерей начались по всей России после трагедии в Хабаровском крае, где в результате пожара в палаточном лагере погибли 4 детей. К сожалению, не редки случаи, когда мошенники используют человеческую трагедию для личного обогащения.
Реклама
Популярное по теме
03.08.2019 14:56
264032 0
03.08.2019 10:29
166973 0
13.07.2019 10:53
27806 0
В Волгоградской области двух школьников придавило бетонной плитой06.08.2019 10:17
Происшествия 06.08.2019 10:17
1413 3 Обсудить
Столкновение "Лады" с "Кадиллаком" на пустой дороге в центре Волгограда попало на видео06.08.2019 10:00
Происшествия 06.08.2019 10:00
9082 13 Обсудить
Житель Волгограда задержан за взятку полицейскому в 200 тысяч рублей06.08.2019 09:11
Происшествия 06.08.2019 09:11
4436 5 Обсудить
Следовавший из Германии в Волгоградскую область автобус попал в ДТП под Саратовом05.08.2019 10:37
Происшествия 05.08.2019 10:37
5227 5 Обсудить
Под Волгоградом на мосту через ГЭС в массовом ДТП погибли 2 человека и 6 ранены (ВИДЕО)03.08.2019 14:56
Происшествия 03.08.2019 14:56
264032 0 Обсудить
Военнослужащий и гражданский погибли при столкновении иномарки с опорой ЛЭП под Волгоградом03.08.2019 13:24
Происшествия 03.08.2019 13:24
9954 0 Обсудить
Масштабная операция: в Волгоградской области третий день ищут без вести пропавшего ребенка03.08.2019 10:29
Происшествия 03.08.2019 10:29
166973 0 Обсудить
Под Волгоградом один человек погиб и трое пострадали в ДТП на мосту03.08.2019 10:22
Происшествия 03.08.2019 10:22
3145 0 Обсудить
В Волгограде поймали водителя без прав, сбежавшего после смертельного наезда на пешехода (ВИДЕО)03.08.2019 09:04
Происшествия 03.08.2019 09:04
6149 0 Обсудить
В Волгограде скандальный подрядчик на деньги капремонта купил недвижимость в Краснодарском крае02.08.2019 15:45
Происшествия 02.08.2019 15:45
15279 16 Обсудить
В Волгограде скончалась водитель машины из Краснодарского края, впавшая в кому после ДТП02.08.2019 12:10
Происшествия 02.08.2019 12:10
8303 5 Обсудить
Волгоградцы пострадали в страшном ДТП с автобусом в Ставропольском крае (ВИДЕО)02.08.2019 10:14
Происшествия 02.08.2019 10:14
6362 8 Обсудить
«Сбил и скрылся»: в Волгограде разыскивают виновника гибели пешехода02.08.2019 09:31
Происшествия 02.08.2019 09:31
6411 17 Обсудить
Беспилотники подключили к поиску пропавшей в Волгоградской области девочки-инвалида02.08.2019 09:15
Происшествия 02.08.2019 09:15
4716 0 Обсудить
В Волгограде машина влетела в дерево: водитель в коме02.08.2019 08:22
Происшествия 02.08.2019 08:22
2262 1 Обсудить
Реклама