Выборы 06.08.2019 10:06
15248 25
06.08.2019 10:06
Эдуард Давыдовский, выдвинутый Партией пенсионеров и зарегистрированный в качестве кандидата в губернаторы Волгоградской области, решил снять свою кандидатуру. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в облизбирком поступило соответствующее заявление. По словам Эдуарда Давыдовского, он принял решение сойти с дистанции, чтобы «уступить дорогу лидеру». « Во время моих встреч с избирателями, многие люди открыто говорили, кого они будут поддерживать на предстоящих выборах. Кто их кандидат номер один. Абсолютное большинство людей говорили, что голосовать будут за действующего губернатора Волгоградской области – Андрея Ивановича Бочарова. Я человек военный, прямой. И привык всегда объективно оценивать ситуацию. Сейчас, когда до дня голосования осталось чуть больше месяца, пришло время непростого, но, я убежден, верного решения. Я принимаю это решение с легким сердцем. Ведь, откровенно говоря, выбор жителей нашей области совпадает и с моим выбором тоже», - заявил Эдуард Давыдовский. Таким образом, в выборах главы региона примут участие только выдвиженцы парламентских партий - Андрей Бочаров («Единая Россия»), Алексей Буров (КПРФ), Сергей Полещук «Справедливая Россия», Владимир Рублев (ЛДПР). Всего политическими объединениями были выдвинуты 8 кандидатов в губернаторы, однако трем из них - Дмитрию Любитенко («Яблоко»), Виктору Левчуку («Партия ветеранов России») и Владимиру Полякову («Национальный курс») в регистрации было отказано в основном по причине не предоставленных в срок необходимых пакетов документов. О причинах отказа в регистрации председатель избирательной комиссии Виктор Черячукин, как ранее сообщало ИА «Высота 102», подробно рассказал на пресс-конференции.
В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области пройдут выборы губернатора региона и депутатов областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.
Реклама
Популярное по теме
29.07.2019 13:39
14886 21
26.07.2019 18:08
14091 6
15.07.2019 16:41
20686 19
Лототрон в действии: в избиркоме Волгоградской области распределили места партий в выборном бюллетене05.08.2019 11:09
Кандидаты-пенсионеры «наябедничали» на волжских коммунистов из-за газеты КПРФ04.08.2019 09:40
Волгоградский облизбирком «зарубил» список кандидатов от коммунистов России02.08.2019 18:10
В предвыборный скандал в Волгограде «впутали» полицию31.07.2019 15:50
В Волгограде разгорелся первый предвыборный скандал29.07.2019 13:39
Волгоградский облизбирком допустил единороссов и "пенсионеров" к выборам27.07.2019 13:17
Избирком «оптом» зарегистрировал сразу 4 кандидата в губернаторы Волгоградской области26.07.2019 18:09
В Волгограде секретарь обкома КПРФ «сколачивает» капитал на ценных бумагах и золоте26.07.2019 18:08
ЛДПР ведет в Волгоградскую облдуму безработного депутата с приличным доходом25.07.2019 15:38
В Волгограде директор муниципального учреждения расхотел стать депутатом23.07.2019 18:22
В Волгограде кандидат в губернаторы от непарламентской партии «сдался» в избирком22.07.2019 13:08
В Волгограде кандидат-списочник «Справедливой России» хранит в банках 52 млн рублей21.07.2019 10:48
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы от ЛДПР с позором покидает предвыборную гонку20.07.2019 12:22
Битва миллионеров: кандидаты в депутаты Волгоградской облдумы приоткрывают кошельки19.07.2019 12:38
Озвучены новые претенденты на пост сенатора от Волгоградской области18.07.2019 09:54
Реклама