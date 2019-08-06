Выборы

Один из пяти кандидатов в губернаторы Волгоградской области сошел с дистанции

Выборы 06.08.2019 10:06
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06.08.2019 10:06


Эдуард Давыдовский, выдвинутый Партией пенсионеров и зарегистрированный в качестве кандидата в губернаторы Волгоградской области, решил снять свою кандидатуру. Как сообщает ИА «Высота 102»,  сегодня в облизбирком поступило соответствующее заявление. По словам Эдуарда Давыдовского, он принял решение сойти с дистанции, чтобы «уступить дорогу лидеру». « Во время моих встреч с избирателями, многие люди открыто говорили, кого они будут поддерживать на предстоящих выборах. Кто их кандидат номер один. Абсолютное большинство людей говорили, что голосовать будут за действующего губернатора Волгоградской области – Андрея Ивановича Бочарова. Я человек военный, прямой. И привык всегда объективно оценивать ситуацию. Сейчас, когда до дня голосования осталось чуть больше месяца, пришло время непростого, но, я убежден, верного решения. Я принимаю это решение с легким сердцем. Ведь, откровенно говоря, выбор жителей нашей области совпадает и с моим выбором тоже», - заявил Эдуард Давыдовский. Таким образом,  в выборах главы региона примут участие только выдвиженцы парламентских партий - Андрей Бочаров («Единая Россия»), Алексей Буров (КПРФ), Сергей Полещук  «Справедливая Россия», Владимир Рублев (ЛДПР). Всего политическими объединениями были выдвинуты 8 кандидатов в губернаторы, однако трем из них - Дмитрию Любитенко («Яблоко»), Виктору Левчуку («Партия ветеранов России») и Владимиру Полякову («Национальный курс»)  в регистрации было отказано в основном по причине не предоставленных в срок необходимых пакетов документов. О причинах отказа в регистрации председатель избирательной комиссии Виктор Черячукин, как ранее сообщало ИА «Высота 102»,  подробно рассказал на пресс-конференции.
В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области пройдут выборы губернатора региона и депутатов областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.

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