Житель Волгограда задержан за взятку полицейскому в 200 тысяч рублей





Подозреваемый в даче взятки сотруднику полиции в размере 200 тысяч рублей задержан в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 47-летний мужчина, в отношении которого проводилась процессуальная проверка по факту мошенничества в особо крупном размере, предложил взятку полицейскому за решение вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности. Оперативник предупредил мужчину о том, что такие действия являются уголовно наказуемым деянием, и сообщил о коррупционном предложении вышестоящему руководству. Однако взяткодатель настаивал на передаче и в момент передачи денежных 200 тысяч рублей, проходившей под контролем оперативников, мужчина был задержан.

Подозреваемого задержали оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ. СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ "Дача взятки в крупном размере". Сейчас волгоградец находится под стражей.



