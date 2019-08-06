Житель Волгограда задержан за взятку полицейскому в 200 тысяч рублей

Происшествия 06.08.2019 09:11
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06.08.2019 09:11
Подозреваемый в даче взятки сотруднику полиции в размере 200 тысяч рублей задержан в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 47-летний мужчина, в отношении которого проводилась процессуальная проверка по факту мошенничества в особо крупном размере, предложил взятку полицейскому за решение вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности. Оперативник предупредил мужчину о том, что такие действия являются уголовно наказуемым деянием, и сообщил о коррупционном предложении вышестоящему руководству. Однако взяткодатель настаивал на передаче и в момент передачи денежных 200 тысяч рублей, проходившей под контролем оперативников, мужчина был задержан.
Подозреваемого задержали оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ. СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ "Дача взятки в крупном размере". Сейчас волгоградец находится под стражей.
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