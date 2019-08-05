Экономика

В Волжском дом после капремонта стал в стиле «тетрис»

Экономика 05.08.2019 16:33
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05.08.2019 16:33


В Волгоградской области капитальный ремонт многоквартирных домов в самом разгаре. В этом году в краткосрочный план работ вошли 322 многоквартирных дома, из них 42 — в Волжском.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регоператора, собственники одного из них, по ул. Советской 31, выразили желание в честь 35-летия знаменитой компьютерной игры «Тетрис» своеобразно окрасить фасад своего дома. Первоначальный проект прошел все необходимые пересогласования. Сейчас фасадные работы подходят к концу.

Общая стоимость строительно-монтажных работ на объекте превысила 16 млн. 700 тыс. рублей. Подрядчик заменил кровлю, все внутридомовые инженерные сети, провел работы по усилению фундамента, отремонтировал подвальные помещения.
В список домов по капитальному ремонту в Волжском включены и 13 объектов культурного наследия регионального значения. Также в городе-спутнике заменены четыре аварийных лифта. В общей сложности восемь домов Волжского уже приняты в эксплуатацию после капремонта.

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