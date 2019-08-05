Происшествия 05.08.2019 10:37
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05.08.2019 10:37
Сегодня утром автобуса марки "Volvo", который следовал из Германии в Камышин Волгоградской области, съехал в кювет в Красноармейском районе Саратовской области. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает ГИБДД по Саратовской области.
ДТП произошло около села Луганское в 05.40 (мск) на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград. По предварительной информации, водитель автобуса допустил съезд в кювет, транспортное средство опрокинулось. По данным ГИБДД, незначительные травмы получили четверо взрослых и двое детей. Все они попали в больницу. Всего в автобусе было 16 пассажиров. Известно, что среди пострадавших - четверо жителей Волгоградской области. Это мамы с детьми.
По данным саратовских СМИ, в этом районе в момент аварии был сильный ливень. В настоящее время решается вопрос о доставке пассажиров автобуса в Камышин.
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