В Волгограде коммерсант сделал состояние на подпольном нефтезаводе





Руководитель коммерческой организации предстанет перед судом в Волгоградской области за незаконное предпринимательство с извлечением дохода на сумму более 87,8 млн рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 42-летний коммерсант, по версии следствия, обвиняется в том, что при отсутствии лицензии на использование в производственной деятельности природного газа организовал незаконную переработку сырья (нефти, газового конденсата, нефтегазоконденсатной смеси, нефтяного топлива) с последующим получением нефтепродуктов. Его бизнес процветал с ноября 2016 года по март 2019 года. За это время коммерсант получил доход в сумме более 87,8 млн рублей.

Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.

Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признает. Уголовное дело с подписанным обвинительным заключением направлено в Новониколаевский районный суд для рассмотрения по существу.



