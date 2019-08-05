В Волгограде коммерсант сделал состояние на подпольном нефтезаводе

Расследования 05.08.2019 09:51
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05.08.2019 09:51
Руководитель коммерческой организации предстанет перед судом в Волгоградской области за незаконное предпринимательство с извлечением дохода на сумму более 87,8 млн рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 42-летний коммерсант, по версии следствия, обвиняется в том, что при отсутствии лицензии на использование в производственной деятельности природного газа организовал незаконную переработку сырья (нефти, газового конденсата, нефтегазоконденсатной смеси, нефтяного топлива) с последующим получением нефтепродуктов. Его бизнес процветал с ноября 2016 года по март 2019 года. За это время коммерсант получил доход в сумме более 87,8 млн рублей.
Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.
Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признает. Уголовное дело с подписанным обвинительным заключением направлено в Новониколаевский районный суд для рассмотрения по существу.
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