Общество

Сильный ветер в Волгограде валит деревья на припаркованные машины

Общество 05.08.2019 09:18
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05.08.2019 09:18


Сильные порывы ветра в Волгограде сегодня ломают деревья, которые падают на проезжую часть, припаркованные машины и линии электропередач, сообщает ИА "Высота 102". Такую картину сегодня по дороге на работу наблюдали жители во многих районах города. Так, на улице Советской дерево упало на припаркованные машины, а часть ствола повисла на ЛЭП. 

Не устояли под натиском стихии мотоциклы. Так, на улице Чуйкова стоящий у обочины двухколесный транспорт упал на дорогу от порывов ветра. Особенно беззащитны под натиском стихии оказались сухие деревья. Сразу два таких дерева упали на проезжую часть улицы Репина в Краснооктябрьском районе. Похожая картина наблюдается на многих городских улицах. 





По прогнозам Волгоградского ЦГМС, ночью и днём 5 августа местами по Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра с возможными порывами 23-28 м/с. ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует: при парковке машин следует выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним, - необходимо сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию. При получении информации об усилении ветра необходимо исключить выход на водоёмы на маломерном судне.

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