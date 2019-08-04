Возбуждено уголовное дело в отношении виновника массового ДТП на плотине ГЭС под Волгоградом





Следователи УМВД России по городу Волжскому возбудили уголовное дело в отношении водителя «ВАЗ-21140», спровоцировавшего накануне массовое ДТП на плотине Волжской ГЭС, где погибли два человека. Об этом ИА «Высота 102» сегодня сообщили в региональном главке МВД. Дело возбуждено по ч.5 ст 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю машины «ВАЗ».

Известно, что в момент совершения ДТП 22-летний водитель отечественной легковушки был трезв. Массовая авария произошла 3 августа в 14:17. Установлено, что водитель «ВАЗ-21140», следуя в правом ряду по плотине ГЭС со стороны Волжского в сторону Волгограда, при перестроении не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной «Рено Дастер», движущейся в попутном направлении в левом ряду. От удара «ВАЗ-21140» отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомашиной «Шевроле Авео», после чего «Рено» отбросило на контактную опору и произошло опрокидывание.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончались 19-летняя девушка и 23-летний молодой человек – пассажиры автомашины «ВАЗ». Водитель автомашины «ВАЗ», 41-летняя женщина-водитель «Шевроле», 22-летний водитель «Рено», 23-летняя девушка-пассажирка «Рено», 7-летний мальчик пассажир «Рено», 4-летний мальчик пассажир «Рено» с различными травмами были доставлены в больницу.