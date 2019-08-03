Общество

В Волгограде сквер у собора Александра Невского готовят к реконструкции

Общество 03.08.2019 18:58
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03.08.2019 18:58


По-новому будет выглядеть сквер, прилегающий к строящемуся в центре Волгограда собору Александра Невского. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, на разработку проектной документации благоустройства этой территории и выполнение изыскательных работ (геодезии) будет израсходовано более 1,8 миллиона рублей. Закупку у единственного поставщика объявило МБУ «Волгоградзеленхоз». Исполнитель работ должен будет также разработать проект поливочного водопровода протяженностью до 2000 метров и проект наружного освещения.
Общая площадь участка, который будет благоустроен, составляет 17 423 кв.м. Здесь планируется установка малых архитектурных форм, скамеек, урн, высадка деревьев, кустарников, цветников и пр.
Отметим, что о плачевном состоянии сквера, который автохамы превратили в парковку, заявляли жители близлежащих домов. «Высота 102» подробно рассказывала об этой ситуации в своей публикации. Жители, напомним, жаловались на то, что на протяжении уже довольно длительного времени машины паркуют на зеленой зоне, между кустов и деревьев, на прогулочных дорожках те, кто приезжает в стоматологию, страховую компанию и даже на железнодорожный вокзал, расположенные в шаговой доступности от этого сквера. Кроме того, сама зеленая зона здесь давно пришла в упадок и требовала обновления и ухода.
Открытие Александро-Невского собора в Волгограде намечено на 2021 год, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского. Подготовка к празднованию на всероссийском уровне ведется в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина. Строительство храма в центре Волгограда ведется на добровольные пожертвования с апреля 2016 года.


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