Жители Волгограда отплывают от речных причалов в дачном настроении





Субботнее августовское утро. Красота. И пусть даже лето слегка обернулось осенью, многие волгоградцы с удовольствием встречают этот день на дачах. Этому предшествовала вечерняя пятничная суета, когда хотелось скорее попрощаться с рабочей неделей. В речпорту Волгограда фотокорреспондент ИА «Высота 102» понаблюдал за отъездом дачников на «фазенды» и поймал атмосферу всеобщего стремления рвануть туда – к грядкам, к щебетанию птиц, к шороху виноградных листьев, к запахам спеющих яблок и внутренней тишине, когда человек отпускает все городские заботы и просто наслаждается тем, что у него есть.





