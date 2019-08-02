Пострадавшая в аварии с автобусом в Ставропольском крае гражданка Великобритании оказалась уроженкой Волгограда





Среди двух пострадавших в страшной аварии с автобусом в Ставропольском крае граждан Великобритании оказалась уроженка Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, 52-летняя женщина, которая родилась и училась в нашем городе, приехала в Волгоград со своим 19-летним сыном навестить родных. В Ставрополь мама с сыном отправились в гости к родственникам. Граждане иностранного государства получили различные травмы и были госпитализированы в больницу в Ставрополе.

Напомним, в рейсовом автобусе, который сегодня ночью столкнулся с грузовиком в Ставропольском крае, на момент ДТП находилось 26 человек (из них 2 водителя). Пострадало 23 человека, в том числе четверо детей, три человека от госпитализации отказались, пять человек погибло. В грузовом автомобиле «Рено» находились 2 человека, они не пострадали. Госпитализированных - 18 человек, в том числе по предварительным данным 11 человек (4 ребенка) из Волгоградской области. Один из погибших - 71-летний Самощенко Алексей Станиславович, житель Волжского.



