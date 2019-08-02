В Волгограде закрыли палаточный лагерь бардов

В Волгограде свернули деятельность летнего палаточного лагеря. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области, лагерь бардов закрыли до устранения нарушений: получения заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям. Руководитель палаточного лагеря предупрежден об уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда. Теперь судебный пристав-исполнитель периодически будет проводить проверки на предмет несанкционированного возобновления деятельности палаточного городка.

Напомним, проверки палаточных лагерей проходят по стране после трагедии в Хабаровском крае, где в результате пожара в таком летнем городке погиб ребенок.



