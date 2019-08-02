Сбербанк предложил малому бизнесу страхование сотрудников с медицинским чат-ботом

Экономика 02.08.2019 15:47 Реклама
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02.08.2019 15:47
Новая программа «Защита сотрудников» компании «Сбербанк страхование жизни» позволяет предприятиям малого и микро-бизнеса, включая ИП, застраховать своих работников от несчастного случая. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Базовое страховое покрытие (уход из жизни и установление инвалидности в результате несчастного случая) клиент может без увеличения стоимости полиса расширить еще одним риском на выбор: травмы, временной нетрудоспособности или госпитализации в результате несчастного случая.
Каждый сотрудник предприятия, заключившего договор страхования, сможет без ограничения пользоваться услугами телемедицины от компании экосистемы СбербанкаDocDoc– удаленными консультациями с медиками по телефону, видеосвязи и в онлайн-чате. В личный кабинет каждого сотрудника интегрирован медицинский чат-бот. Чат-бот умеет определять 350 самых частых симптомов и безошибочно перенаправляет клиентов к специалистам.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Работники в малом и микробизнесе, особенно получающие сдельную оплату, зачастую менее защищены в случае серьезных производственных травм и длительных больничных. У работодателя, индивидуального предпринимателя или маленького ООО, как правило, нет финансовых возможностей купить добровольное медицинское страхование или помочь материально своему сотруднику и его семье во время больничных. Новый продукт Сбербанка позволит небольшим организациям обеспечить своим работникам качественный социальный пакет. Он доступен по цене, прост в оформлении и при этом может быть адаптирован под конкретные потребности клиента».
Екатерина Коломенцева, директор по развитию медицинского страхования СК «Сбербанк страхование жизни»: «Мы постоянно изучаем новые технологические решения в медицине и интегрируем их в наши продукты. Сейчас в коммуникациях на смену телефонным звонкам приходят мобильные приложения, мессенджеры и чаты. В нашей новой программе «Защита сотрудников» в телемедицинском пакете впервые появился чат-бот. Мы полагаем, что телемедицина в программах страхования для предприятий малого и микробизнеса, особенно региональных, очень актуальна, поскольку это возможность оперативно получить квалифицированную консультацию из любого места. Эти дополнительные сервисы делают программу незаменимым ежедневным медицинским помощником для каждого застрахованного».
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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