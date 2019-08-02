Расследования

В Волгограде у предпринимателя арестовали семь машин по делу о неуплате налогов

Расследования 02.08.2019 14:40
1332 4
02.08.2019 14:40


Директор коммерческой организации, специализирующейся на производстве электромонтажных работ, предстанет перед судом в Волгограде за уклонение от уплаты НДС на сумму более 6,5 миллиона рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По версии следствия, обвиняемый в 2015-2017 гг. уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке товаров, а также привлечении для выполнения работ по монтажу холодильного и вентиляционного оборудования в сетевых магазинах организаций, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. На самом деле работы выполнялись сотрудниками фирмы обвиняемого и гражданами, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость. Вину в содеянном коммерсант признал частично.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
В рамках расследования уголовного дела арестовано семь транспортных средств обвиняемого на общую сумму более 6,6 млн рублей.
По данным ИА "Высота 102", в уклонении от уплаты налогов обвиняется руководитель ООО "Спецмонтаж".

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Московские правозащитники назначили свидание с Михаилом Музраевым в СИЗО «Лефортово»
03.07.2019 13:28
24464 47
Обвиняемый в неповиновении сотруднику ФСБ Музраев-младший снова не пришел в суд Волгограда
25.07.2019 11:46
21441 43
«Из санатория в зал заседаний»: в Волгограде мать погибшего владельца катамарана пришла в суд
16.07.2019 10:20
18461 19
Расследования
02.08.2019 13:55
Расследования 02.08.2019 13:55
8010 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.08.2019 13:11
Расследования 01.08.2019 13:11
5720 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.08.2019 11:43
Расследования 01.08.2019 11:43
1843 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
31.07.2019 16:53
Расследования 31.07.2019 16:53
3343 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
31.07.2019 10:27
Расследования 31.07.2019 10:27
5091 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.07.2019 17:12
Расследования 30.07.2019 17:12
4860 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.07.2019 12:11
Расследования 30.07.2019 12:11
20096 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.07.2019 09:31
Расследования 30.07.2019 09:31
2080 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.07.2019 13:05
Расследования 29.07.2019 13:05
11598 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.07.2019 12:17
Расследования 29.07.2019 12:17
2621 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.07.2019 09:54
Расследования 29.07.2019 09:54
4302 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.07.2019 16:00
Расследования 28.07.2019 16:00
3632 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.07.2019 11:48
Расследования 28.07.2019 11:48
4422 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.07.2019 06:14
Расследования 28.07.2019 06:14
5323 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.07.2019 11:25
Расследования 27.07.2019 11:25
11312 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:10
Волгоградский облизбирком «зарубил» список кандидатов от коммунистов РоссииСмотреть фотографии
17:44
Пострадавшая в аварии с автобусом в Ставропольском крае гражданка Великобритании оказалась уроженкой ВолгоградаСмотреть фотографии
17:29
В Волгограде закрыли палаточный лагерь бардов
15:45
В Волгограде скандальный подрядчик на деньги капремонта купил недвижимость в Краснодарском краеСмотреть фотографии
14:40
В Волгограде у предпринимателя арестовали семь машин по делу о неуплате налоговСмотреть фотографии
14:30
В Волгограде владелец дворца сэкономил на канализацииСмотреть фотографии
14:18
В ДТП с автобусом на Ставрополье 11 жителей Волгоградской области пострадали, один погибСмотреть фотографии
13:55
Родственников пропавшей девочки в Волгоградской области проверят на детекторе лжиСмотреть фотографии
13:51
В Волгограде на склонах поймы Царицы открыли тюбинговые трассыСмотреть фотографии
12:25
Потерявшая из-за врачей почку волгоградка взыскала миллион с онкодиспансераСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде скончалась водитель машины из Краснодарского края, впавшая в кому после ДТПСмотреть фотографии
12:03
В день ВДВ в Волгограде бывшие десантники -«срочники» по традиции вспоминают службуСмотреть фотографии
11:36
Под Волгоградом дочь погибшего в бою фронтовика получила документы о наградах отцаСмотреть фотографии
10:14
Волгоградцы пострадали в страшном ДТП с автобусом в Ставропольском крае (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:05
«Спасибо всем!»: в Волгограде 92-летний участник войны получил лавину поддержки после истории с мифическим долгом за светСмотреть фотографии
09:31
«Сбил и скрылся»: в Волгограде разыскивают виновника гибели пешеходаСмотреть фотографии
09:15
Беспилотники подключили к поиску пропавшей в Волгоградской области девочки-инвалидаСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде анонсировали концерт «веселых пенсионеров»Смотреть фотографии
08:22
Выпускники бакалавриата Института архитектуры и строительства ВолгГТУ выбирают углубленную специализированную подготовку в магистратуреСмотреть фотографии
08:22
В Волгограде машина влетела в дерево: водитель в комеСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: В особые отношения регоператора с перевозчиками ТКО вмешалось Волгоградское УФАС Смотреть фотографииCмотреть видео
17:00
Более 2 тысяч игр предложил «Ростелеком» своим абонентамСмотреть фотографии
16:44
В Волгоградской области директор МУП начислил себе премий на 2,6 млн рублейСмотреть фотографии
16:41
В прокуратуре Волгоградской области - кадровые перестановкиСмотреть фотографии
16:22
СК России поручил проверить в Волгограде обидчиков участника Великой Отечественной войны Смотреть фотографии
15:31
В Волгоградской области чума свиней поразила еще один районСмотреть фотографии
15:17
В Волгоградской области уже 200 полицейских ищут пропавшую девочку-инвалидаСмотреть фотографии
14:36
В Волгоградской области создадут физкультурные «островки» за 377 млн рублейСмотреть фотографии
14:11
На «КАУСТИКе» открылся «Зал трудовой славы»Смотреть фотографии
14:11
Акционер волгоградского «Конфила» потребовал 121 миллион рублей от гендиректора кондитерской фабрики Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 