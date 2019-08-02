Расследования 02.08.2019 14:40
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02.08.2019 14:40
Директор коммерческой организации, специализирующейся на производстве электромонтажных работ, предстанет перед судом в Волгограде за уклонение от уплаты НДС на сумму более 6,5 миллиона рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По версии следствия, обвиняемый в 2015-2017 гг. уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке товаров, а также привлечении для выполнения работ по монтажу холодильного и вентиляционного оборудования в сетевых магазинах организаций, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. На самом деле работы выполнялись сотрудниками фирмы обвиняемого и гражданами, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость. Вину в содеянном коммерсант признал частично.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
В рамках расследования уголовного дела арестовано семь транспортных средств обвиняемого на общую сумму более 6,6 млн рублей.
По данным ИА "Высота 102", в уклонении от уплаты налогов обвиняется руководитель ООО "Спецмонтаж".
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