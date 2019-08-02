В Волгограде владелец дворца сэкономил на канализации

Общество 02.08.2019 14:30
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02.08.2019 14:30
В Дзержинском районе Волгограда выявлен факт незаконного подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии водоснабжения», владелец огромного трехэтажного коттеджа не стал утруждать себя заключением договора с ресурсоснабжающей организацией. Сейчас ему грозит не только отключение водоснабжения, но и возмещение причиненного незаконным водопользованием ущерба.
С жалобой в ресурсоснабжающую организацию обратились жители улицы Перелазовской в Дзержинском районе Волгограда. Люди посетовали, что новые соседи, купившие трехэтажный дворец из красного кирпича, незаконно и грубо врезались в сеть городской канализации. Добропорядочные волгоградцы опасались, что из-за нарушения всех существующих норм и правил подключения к сетям улица может просто утонуть в нечистотах.
Контролеры «Концессий водоснабжения» вышли с проверкой по адресу, указанному в жалобе. Опасения жителей подтвердились. Дом, которым легко можно назвать замком, был подключен к сетям незаконно. Вода от сети городского водопровода поступала по ветке диаметром 40 миллиметров, канализационная труба диаметром 100 миллиметров была выведена в колодец. В присутствии представителя владельца дома контролеры «Концессий водоснабжения» составили акт о бездоговорном потреблении воды и предложили владельцу дома самостоятельно прийти в офис компании для заключения договора и оплаты за уже потребленные ресурсы. В противном случае коттедж отключат от сетей водоснабжения и канализации.
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