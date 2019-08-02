Расследования 02.08.2019 13:55
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02.08.2019 13:55
Родных 16-летней Светы Сорочинской проверят на достоверность данных ими показаний на полиграфе. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, в хутор прибыли следователи со специальным оборудованием. Между тем, поиски ребенка идут уже второй день. В розыскных мероприятиях участвуют полицейские с шестью собаками, сотрудники правоохранительных органов, МЧС, а также волонтеры. Лес, куда могла уйти девочка, прочесан уже пять раз, однако все безрезультатно. Светлана в момент исчезновения была одета очень легко – в платье и в резиновые тапочки. Но сейчас резко похолодало, а ночью температура не поднималась выше 6 градусов тепла. Ребенок может легко замерзнуть.
По словам хуторян, девочка приехала с мамой в хутор Раздоры к своим родственникам. У Светланы проблемы со здоровьем, в том числе – и в умственном развитии. По некоторым сведениям, Свету в хуторе дразнили. Пропала она после того, как вышла из дома в туалет. После этого ее уже никто не видел. Лес в хуторе располагается сразу за населенным пунктом. А дом, в котором остановилась Светлана с мамой, находится прямо на окраине хутора.
Напомним, 16-летняя Светлана накануне примерно в 18:00 ушла из дома в хуторе Раздоры и не вернулась. СУ СКР по Волгоградской области по факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Проводятся следственные действия по поиску девочки.
Приметы Светланы: на вид 14-16 лет, рост 150-155 см., худощавого телосложения, лицо светлое, волосы темно русые, коротко стриженая.
Была одета: синие лосины, розовая кофта, розовые шлепки.
Особые приметы: при ходьбе прихрамывает на правую ногу, косоглазие.
Всем, кому что-либо известно о нахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам 02, 112, дежурная часть ОМВД России по городу Михайловка 2-52-47.
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