



Родных 16-летней Светы Сорочинской проверят на достоверность данных ими показаний на полиграфе. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, в хутор прибыли следователи со специальным оборудованием. Между тем, поиски ребенка идут уже второй день. В розыскных мероприятиях участвуют полицейские с шестью собаками, сотрудники правоохранительных органов, МЧС, а также волонтеры. Лес, куда могла уйти девочка, прочесан уже пять раз, однако все безрезультатно. Светлана в момент исчезновения была одета очень легко – в платье и в резиновые тапочки. Но сейчас резко похолодало, а ночью температура не поднималась выше 6 градусов тепла. Ребенок может легко замерзнуть.

По словам хуторян, девочка приехала с мамой в хутор Раздоры к своим родственникам. У Светланы проблемы со здоровьем, в том числе – и в умственном развитии. По некоторым сведениям, Свету в хуторе дразнили. Пропала она после того, как вышла из дома в туалет. После этого ее уже никто не видел. Лес в хуторе располагается сразу за населенным пунктом. А дом, в котором остановилась Светлана с мамой, находится прямо на окраине хутора.