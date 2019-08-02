От Сталинграда - до Великой Победы

Под Волгоградом дочь погибшего в бою фронтовика получила документы о наградах отца

От Сталинграда - до Великой Победы 02.08.2019 11:36
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02.08.2019 11:36


Сегодня в Городищенском районе состоялась торжественная передача дочери офицера Красной Армии Щепилина Ивана Степановича удостоверений к орденам "Красной звезды" и "Красного знамени", сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа. Церемония передачи документов состоялась в администрации района.

К наградам Иван Степанович был представлен в 1943 году за умелое командование в боях и проявленную при этом смелость и инициативу, уничтожил, около 500 солдат и офицеров противника, но медаль так и не была вручена. В октябре 1943 года Иван Степанович погиб в бою, так и не узнав о своих наградах.
Сообщается, что на сегодняшний день выпуск орденов "Красной звезды" и "Красного знамени" прекращён, но удостоверения к орденам погибшего в 1943 году капитана подписал лично президент России. 

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