



Сегодня в Городищенском районе состоялась торжественная передача дочери офицера Красной Армии Щепилина Ивана Степановича удостоверений к орденам "Красной звезды" и "Красного знамени", сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа. Церемония передачи документов состоялась в администрации района.





К наградам Иван Степанович был представлен в 1943 году за умелое командование в боях и проявленную при этом смелость и инициативу, уничтожил, около 500 солдат и офицеров противника, но медаль так и не была вручена. В октябре 1943 года Иван Степанович погиб в бою, так и не узнав о своих наградах.

Сообщается, что на сегодняшний день выпуск орденов "Красной звезды" и "Красного знамени" прекращён, но удостоверения к орденам погибшего в 1943 году капитана подписал лично президент России.



