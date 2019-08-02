Волгоградцы пострадали в страшном ДТП с автобусом в Ставропольском крае (ВИДЕО)

Происшествия 02.08.2019 10:14
4518 7
02.08.2019 10:14
По предварительной информации, среди пострадавших в крупном ДТП в Ставропольском крае есть волгоградцы. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгоградской области, сегодня губернатор Андрей Бочаров поставил задачу оказать необходимую помощь пострадавшим и направить в Ставропольский край специалистов территориального центра медицины катастроф Волгоградской области для уточнения количества, состояния пострадавших и принятия решения о возможной перегоспитализации. Сообщается, что сотрудники оперативно выехали в ГБУЗ СК "Апанасенковская РБ".
По сообщению УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, грузовой автомобиль и рейсовый автобус этой ночью столкнулись в Апанасенковском районе. По предварительным данным, ДТП произошло около 2:30 на 420 километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь". В настоящее время известно о 5 погибших и 14 пострадавших. Всего в момент ДТП в автобусе находилось 23 человека – 2 водителя (один сменный) и 21 пассажир. 59-летний водитель, управлявший в момент ДТП пассажирским транспортом, погиб.
Его за полчаса до трагедии останавливали сотрудники ДПС на стационарном посту в рамках операции "Сон за рулем". Выяснилось, что водители сменили друг друга за час до трагедии, поэтому усталость или сон водителя автобуса, как причина автоаварии, не подтверждается.
В настоящее время из искореженного автобуса изъята видеокарта с регистратора, на которой, предположительно, водитель грузовика мог допустить выезд на полосу встречного движения, а водитель автобусы попытался избежать удара, но не успел. От столкновения автобус опрокинулся. Сейчас все версии проверяются, изучаются показания очевидцев и участников, назначены экспертизы. В рамках проверки будет установлена степень ответственности участников ДТП.
Фото ГУ МЧС по Ставропольскому краю
Видео УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 10:53
24457 0
25.07.2019 13:13
26824 17
17.07.2019 14:32
14174 13
В Волгограде скончалась водитель машины из Краснодарского края, впавшая в кому после ДТП02.08.2019 12:10
Происшествия 02.08.2019 12:10
718 1 Обсудить
«Сбил и скрылся»: в Волгограде разыскивают виновника гибели пешехода02.08.2019 09:31
Происшествия 02.08.2019 09:31
4445 9 Обсудить
Беспилотники подключили к поиску пропавшей в Волгоградской области девочки-инвалида02.08.2019 09:15
Происшествия 02.08.2019 09:15
3005 Обсудить
В Волгограде машина влетела в дерево: водитель в коме02.08.2019 08:22
Происшествия 02.08.2019 08:22
977 1 Обсудить
В Волгоградской области директор МУП начислил себе премий на 2,6 млн рублей01.08.2019 16:44
Происшествия 01.08.2019 16:44
2963 11 Обсудить
В Волгоградской области уже 200 полицейских ищут пропавшую девочку-инвалида01.08.2019 15:17
Происшествия 01.08.2019 15:17
2512 2 Обсудить
Под Волгоградом остановили набитый нелегалами автобус из Адыгеи01.08.2019 12:27
Происшествия 01.08.2019 12:27
9077 10 Обсудить
В Волгограде инспектор ГАИ задержал похитителя золотой цепочки01.08.2019 10:49
Происшествия 01.08.2019 10:49
4963 19 Обсудить
В Волгоградской области ищут пропавшую девочку01.08.2019 10:10
Происшествия 01.08.2019 10:10
7579 12 Обсудить
В Волгограде в микрорайоне Тулака на час пропал свет31.07.2019 14:47
Происшествия 31.07.2019 14:47
4703 13 Обсудить
В Волгоград эвакуировали отравившегося уксусом ребенка31.07.2019 14:13
Происшествия 31.07.2019 14:13
1899 1 Обсудить
В Волгограде двое сожителей «заминировали» лесополосу наркотиками31.07.2019 12:21
Происшествия 31.07.2019 12:21
2568 8 Обсудить
Грибник и дачник нашли в Волгограде ржавое «эхо войны»31.07.2019 09:55
Происшествия 31.07.2019 09:55
2546 2 Обсудить
В Волгограде «Газель» с дынями протаранила трамвай31.07.2019 07:33
Происшествия 31.07.2019 07:33
8985 19 Обсудить
В Волгограде представители похоронной компании заявили о попытке поджога офиса30.07.2019 17:24
Происшествия 30.07.2019 17:24
13849 18 Обсудить
Реклама