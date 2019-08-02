Волгоградцы пострадали в страшном ДТП с автобусом в Ставропольском крае (ВИДЕО)





По предварительной информации, среди пострадавших в крупном ДТП в Ставропольском крае есть волгоградцы. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгоградской области, сегодня губернатор Андрей Бочаров поставил задачу оказать необходимую помощь пострадавшим и направить в Ставропольский край специалистов территориального центра медицины катастроф Волгоградской области для уточнения количества, состояния пострадавших и принятия решения о возможной перегоспитализации. Сообщается, что сотрудники оперативно выехали в ГБУЗ СК "Апанасенковская РБ".

По сообщению УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, грузовой автомобиль и рейсовый автобус этой ночью столкнулись в Апанасенковском районе. По предварительным данным, ДТП произошло около 2:30 на 420 километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь". В настоящее время известно о 5 погибших и 14 пострадавших. Всего в момент ДТП в автобусе находилось 23 человека – 2 водителя (один сменный) и 21 пассажир. 59-летний водитель, управлявший в момент ДТП пассажирским транспортом, погиб.

Его за полчаса до трагедии останавливали сотрудники ДПС на стационарном посту в рамках операции "Сон за рулем". Выяснилось, что водители сменили друг друга за час до трагедии, поэтому усталость или сон водителя автобуса, как причина автоаварии, не подтверждается.

В настоящее время из искореженного автобуса изъята видеокарта с регистратора, на которой, предположительно, водитель грузовика мог допустить выезд на полосу встречного движения, а водитель автобусы попытался избежать удара, но не успел. От столкновения автобус опрокинулся. Сейчас все версии проверяются, изучаются показания очевидцев и участников, назначены экспертизы. В рамках проверки будет установлена степень ответственности участников ДТП.







Фото ГУ МЧС по Ставропольскому краю

Видео УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю