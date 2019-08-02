«Сбил и скрылся»: в Волгограде разыскивают виновника гибели пешехода

Происшествия 02.08.2019 09:31
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02.08.2019 09:31
Полицейские разыскивают скрывшегося водителя, насмерть сбившего пешехода. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла сегодня ночью. В начале первого неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, предположительно марки «Ауди» черного цвета, двигаясь по ул. Н. Отрады со стороны ул. Мясникова в сторону ул. Богомольца, напротив дома № 1 по ул. Н. Отрады совершил наезд на 37-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в установленном месте по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Водитель с места происшествия скрылся.
В настоящее время полицейские проводят розыскные мероприятия, направленные на установленные личности и задержание водителя.
Полиция просит очевидцев и всех, кому что-либо известно о личности скрывшегося водителя, сообщить по телефонам дежурной части городского отдела ГИБДД 93-77-75 либо 02.
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