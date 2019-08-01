Происшествия 01.08.2019 16:44
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01.08.2019 16:44
Возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия в Михайловке, который подозревается в присвоение денежных средств с использованием служебного положения в особо крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
Установлено, что директор МУПа с января 2016 года по март 2019 года при отсутствии согласия учредителя предприятия - администрации городского округа г.Михайловка, незаконно начислял себе и получал ежемесячные премии и доплаты за расширение зон обслуживания на общую сумму более 2 млн 300 тыс рублей.
Также в октябре 2018 года мужчина выдал себе единовременную выплату к премии в размере 95 тыс рублей, а также материальную помощь на сумму 265 тыс рублей.
Расследование уголовного дела проводится СО УФСБ России по Волгоградской области.
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