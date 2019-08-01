



Возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия в Михайловке, который подозревается в присвоение денежных средств с использованием служебного положения в особо крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Установлено, что директор МУПа с января 2016 года по март 2019 года при отсутствии согласия учредителя предприятия - администрации городского округа г.Михайловка, незаконно начислял себе и получал ежемесячные премии и доплаты за расширение зон обслуживания на общую сумму более 2 млн 300 тыс рублей.

Также в октябре 2018 года мужчина выдал себе единовременную выплату к премии в размере 95 тыс рублей, а также материальную помощь на сумму 265 тыс рублей.

Расследование уголовного дела проводится СО УФСБ России по Волгоградской области.







