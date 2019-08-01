Волжанин за угрозы полицейским отправится в колонию строгого режима





Распитие спиртного и агрессивное поведение в общественном месте закончилось для 28-летнего жителя Волжского Андрея Бублея лишением свободы на 1 год 8 месяцев в колонии строгого режима. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, мужчину, который ранее уже был судим, признали виновным по ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти и его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Волжанин не согласился с таким суровым наказанием и оспорил его, однако апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

Судом установлено, что Бублей в марте текущего года распивал в здании железнодорожного вокзала в Волжском спиртное. К нему подошли сотрудники полиции, которые предложили нарушителю пройти с ними в зал ожидания пригородных касс для дальнейшего административного разбирательства. Волжанину это не понравилось. Он начал громко кричать и выражаться нецензурной бранью. На повторные замечания сотрудников полиции Бублей ответил грубой нецензурной бранью, унижающей честь и достоинство личности. А также высказал в адрес представителей власти и их близких угрозы о применении к ним насилия, которые полицейские восприняли реально, так как он находился в возбуждённом и агрессивном состоянии.

Бублей виновным себя признал полностью и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.



