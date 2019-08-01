На «КАУСТИКе» открылся «Зал трудовой славы»





На промплощадке «КАУСТИКа» в корпусе учебного центра прошла первая экскурсия в «Зале трудовой славы», где посетители ознакомились с историей волгоградского предприятия.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе завода, в первый день его работы на экскурсию пришли ветераны и молодые сотрудники «КАУСТИКа». Гости с интересом рассматривали экспозиции зала, где история завода представлена начиная с редкого фотокадра первой борозды на месте будущей промплощадки.

Кропотливая работа по воссозданию летописи трудовых будней и славных достижений завода велась на протяжении нескольких лет. Концепция нового зала разработана директором прежнего заводского музея Ольгой Ворошиловой. Аудиозапись экскурсии озвучена также ее голосом. В программе посещения помимо аудиоэкскурсии первым посетителям показали фильм, созданный к 50-летию АО «КАУСТИК». Для этого в зале предусмотрена зона, оборудованная креслами и современной аппаратурой. Проект зала подготовлен также заводскими сотрудниками – специалистами по промышленному дизайну.

Каждый из предметов, выставленный в экспозициях нового зала по-своему уникален и повествует об определенном этапе в становлении одного из ведущих российских предприятий. В зале можно увидеть практически все оригинальные образцы выпускаемой «КАУСТИКом» продукции в разные годы его деятельности. Это и рулон пленки «Крехалон» и, пользующиеся особым спросом у советских покупателей, синтетические ковры, дорожки, моющиеся обои, кожзаменитель или искусственная кожа, представленная в широкой цветовой палитре и многое другое.