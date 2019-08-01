На «КАУСТИКе» открылся «Зал трудовой славы»

Общество 01.08.2019 14:11
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01.08.2019 14:11
На промплощадке «КАУСТИКа» в корпусе учебного центра прошла первая экскурсия в «Зале трудовой славы», где посетители ознакомились с историей волгоградского предприятия.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе завода, в первый день его работы на экскурсию пришли ветераны и молодые сотрудники «КАУСТИКа». Гости с интересом рассматривали экспозиции зала, где история завода представлена начиная с редкого фотокадра первой борозды на месте будущей промплощадки.
Кропотливая работа по воссозданию летописи трудовых будней и славных достижений завода велась на протяжении нескольких лет. Концепция нового зала разработана директором прежнего заводского музея Ольгой Ворошиловой. Аудиозапись экскурсии озвучена также ее голосом. В программе посещения помимо аудиоэкскурсии первым посетителям показали фильм, созданный к 50-летию АО «КАУСТИК». Для этого в зале предусмотрена зона, оборудованная креслами и современной аппаратурой. Проект зала подготовлен также заводскими сотрудниками – специалистами по промышленному дизайну.
Каждый из предметов, выставленный в экспозициях нового зала по-своему уникален и повествует об определенном этапе в становлении одного из ведущих российских предприятий. В зале можно увидеть практически все оригинальные образцы выпускаемой «КАУСТИКом» продукции в разные годы его деятельности. Это и рулон пленки «Крехалон» и, пользующиеся особым спросом у советских покупателей, синтетические ковры, дорожки, моющиеся обои, кожзаменитель или искусственная кожа, представленная в широкой цветовой палитре и многое другое.
«В дальнейшем будет разработан график посещения зала для работников промплощадки «КАУСТИКа, – говорит сотрудник учебного центра Елена Федотова. – Посещение зала станет также одним из обязательных программных пунктов в проведении экскурсий по заводу для студентов профильных учебных заведений и наших гостей».
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