Общество

Бывший вице-мэр Волгограда покинул дом престарелых

Общество 01.08.2019 09:20
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01.08.2019 09:20


В системе соцзащиты Волгоградской области – новое назначение. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет соцзащиты, директором государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в Советском районе Волгограда назначен Алексей Сергеевич Кузнецов. Интересно, что с 2015 года  дом престарелых возглавлял Юрий Матасов, бывший вице-мэр Волгограда по вопросам ЖКХ. Юрий Матасов в 2016 году претендовал на должность сити-менеджера, но проиграл в борьбе за кресло главы Волгограда Виталию Лихачеву. О причинах увольнения Юрия Матасова неизвестно - по словам сотрудников, он ушел в отпуск и неожиданно не вернулся. До назначения Алексея Кузнецова исполняла обязанности руководителя учреждения главный бухгалтер. 
Алексей Сергеевич в беседе с корреспондентом ИА "Высота 102" рассказал, что до прихода в дом престарелых он работал в системе ФСИН около 26 лет, возглавлял исправительную колонию №12 в Волжском. 

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