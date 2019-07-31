



Волгоградский «Красный Октябрь» продолжает активную и планомерную деятельность по улучшению условий труда рабочих. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу предприятия, сейчас полностью обновлены мужские бытовые помещения в ЭСПЦ-2. На площади общей площадью более 600 квадратных метров выполнен полноценный ремонт.

Последний раз ремонт в административно-бытовом корпусе электросталеплавильного цеха № 2 проводили в 2007 году, но годы активной эксплуатации сказались на состоянии бытовых и душевых помещений. Ремонт мужских бытовок начался в конце мая текущего года. За это время строители полностью обновили помещения общей площадью порядка 600 метров, сантехнику и мебель.





На первом этапе представители подрядной организации демонтировали изношенное пластиковое покрытие стен, противоречащее нормам СанПиНа и требованиям пожарной безопасности, вскрыли старую стяжку пола, убрали изношенную сантехнику и металлические шкафчики.

После этого были заменены системы отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, стены обшили гипсокартонными листами, смонтировали двухслойную гидроизоляцию, облицевали стены керамической плиткой, залили новую стяжку, провели электропроводку, отремонтировали потолок. Кроме того, была обновлена система освещения – строители установили экономичные светодиодные светильники. Еще одно новшество – система очистки питьевой воды. Также в обновленных бытовках поставили новую сантехнику – раковины, унитазы и душевые, при этом количество леек увеличено с 20 до 36.

Кроме того, на оконных блоках заменены фурнитура и подоконники. По пожеланиям самих работников, в бытовых помещениях поставили системы кондиционирования воздуха.





Масштабный ремонт бытовок идет и в административно-бытовом корпусе цеха ремонта металлургического оборудования: здесь в надлежащий вид приводят помещения и душевые общей площадью более 500 квадратных метров сразу и для мужчин, и для женщин.





Уже выполнены демонтажные работы, одновременно специалисты проводят дефектовку для определения дальнейшего объема работ. Сдача объекта намечена на 1 сентября.



