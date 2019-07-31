Общество

В Волгограде молния повредила световую опору

Общество 31.07.2019 09:11
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31.07.2019 09:11





Настоящее световое шоу со звуковыми эффектами наблюдали накануне жители Волгограда и близлежащих районов области – «концерт» давали гром и молния. Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на устрашающие картины, дождь прошел далеко не везде. Хотя над Волгоградом довольно долго зависала огромная туча, которая, казалось, сейчас рухнет на дорогу. Затем она переместилась за Волгу, где, видимо, и "разродилась". 


Небо громыхало и озарялось периодически замысловатыми зигзагами молний. А вот микрорайон  Тулака оказался, похоже, в эпицентре непогоды. 


Около восьми часов утра здесь начался сильный ливень с градом. Молнии били в опасной близости от земли. Один из электрических разрядом угодил в плафон световой опоры, расположенной на улице Ярославской,  и вызвал короткое загорание машины, которая была припаркована рядом. В некоторых местах выпал град. Это явление наблюдали дачники под Волгоградом и жители микрорайона Тулака.




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