ВТБ Лизинг предлагает автомобили Audi на специальных условиях

Экономика 30.07.2019 17:44 Реклама
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30.07.2019 17:44
ВТБ Лизинг запускает новое предложение по приобретению автомобилей Audi для корпоративных клиентов компании. Размер поддержки от производителя для модели Audi A6 55 TFSI quattro в поставке увеличивается до 14% от рекомендованной розничной цены, для автомобилей в наличии – до 8%. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, срок заключения договора возможен до 30 сентября 2019 года.
Кроме этого, специальные условия действуют и на автомобили Audi Q7 S-Line Edition. В зависимости от комплектации выгода может составить до 18% от рекомендуемой розничной цены. В рамках предложения клиенты могут воспользоваться также программой Trade-in.
«Автомобили Audi пользуются большой популярностью среди клиентов ВТБ Лизинг. Транспортные средства подобного уровня приобретаются для топ-менеджеров компаний и ценятся за комфорт и представительность. Наша стратегическая задача – сделать условия их приобретения максимально комфортными и при этом дать клиенту возможность выбрать автомобиль, который подойдет именно ему», - прокомментировал Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг.
В рамках новой программы лизинговая компания окажет помощь клиенту со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, оформляя автомобиль в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство.
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