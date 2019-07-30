В Волгограде ликвидируют места частых ДТП





Более 19 миллионов рублей потратят власти Волгограда на ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах города. Как сообщает ИА «Высота 102», ликвидировать такие места будут за счет реконструкции и установки светофоров, дорожных знаков, а также турникетного ограждения. Заказчиком работ выступило МУ "Северное". В списке объектов, где будут проведены работы, в основном – около 20 перекрестков в разных районах города. Например, пересечение пр. Университетский - ул. Автомобилистов - ул. Полухина Советского района, пересечение ул. Ополченской - ул. им. Шурухина Тракторозаводского района, пересечение ул. им. Н. Отрады - ул. им. Кропоткина, ул. им. Н. Отрады - ул. им. Менжинского Тракторозаводского района, пересечение ул. Череповецкой - ул. Ардатовской Ворошиловского района, ул. им. Землячки (напротив дома № 46 в районе пересечения с дублером бульвара 30-летия Победы) Дзержинского района, пересечение ул. 64-й Армии - ул. им. Засекина Кировского района, пересечение ул. Лазоревая - пер. Зеленоградский Красноармейского района, пересечение пр. Металлургов - ул. Таращанцев Краснооктябрьского района и т.д. Также будут установлены турникетные ограждения перильного типа на пересечении ул. 64-й Армии - ул. Засекина - 300 метров, на пересечении ул. 64-й Армии - ул. Вельботной - 300 метров и столько же на пересечении ул. Невской от ул. Пархоменко до ул. Новороссийской. Работы должны быть закончены до октября этого года.