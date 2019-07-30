Цены на бензин в Волгоградской области снова подросли





Цены на бензин в Волгоградской области снова изменились в привычную сторону. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, за прошедшую неделю увеличение коснулось всех марок топлива. Так, стоимость марки АИ-92 выросла на 0,09% (42,95 рублей за литр), марки АИ-95 –на 0,13% (46,65 рублей за литр). Больше всего выросла стоимость бензина АИ-98 – почти на 0,4%. При этом цена на дизтопливо осталась прежней – 45,25 рублей за литр.

Напомним, цены на топливо в регионе хоть и медленно, но растут с конца весны.



