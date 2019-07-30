Аналитика

Цены на бензин в Волгоградской области снова подросли

Аналитика 30.07.2019 12:48
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30.07.2019 12:48


Цены на бензин в Волгоградской области снова изменились в привычную сторону. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, за прошедшую неделю увеличение коснулось всех марок топлива. Так, стоимость марки АИ-92 выросла на 0,09% (42,95 рублей за литр), марки АИ-95 –на 0,13% (46,65 рублей за литр). Больше всего выросла стоимость бензина АИ-98 – почти на 0,4%. При этом цена на дизтопливо осталась прежней – 45,25 рублей за литр. 
Напомним,  цены на топливо в регионе хоть и медленно, но растут с конца весны. 

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