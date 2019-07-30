Происшествия 30.07.2019 12:12
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30.07.2019 12:12
Пожилая жительница Волгограда стала жертвой двух мошенниц, поверив в их рассказы о якобы наложенной на нее порче. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 82-летняя пенсионерка решила "исцелиться", пройдя некий обряд очищения. Она отдала двум незнакомым женщинам 220 тысяч рублей. Деньги, как утверждали незнакомки, были необходимы для проведения ритуала. Когда пожилая волгоградка поняла, что ее обманули, мошенниц и след простыл. Полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия по розыску и задержанию преступниц.
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