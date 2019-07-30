Житель Волгограда купил в интернете крупную партию подгузников у фирмы-"фантома"

Общество 30.07.2019 11:53
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30.07.2019 11:53
Решил сэкономить и прогорел житель Волгограда, совершивший покупку партии подгузников у несуществующего поставщика в интернете. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Центрального райсуда, волгоградец пытался через суд вернуть свои деньги, которые он перевел на расчетный счет ООО "Альянс", но ему было отказано.
В суде установлено, что в апреле 2015 года волгоградец нашел в интернете поставщика подгузников по очень выгодным ценам и принял решение купить большое количество для своих детей. Он перевел за товар 65 900 рублей. После чего, как утверждал истец, товара он так и не увидел: компания пропала вместе с ее менеджером и генеральным директором. Обманутый семьянин требовал вернуть ему деньги, выплатить компенсацию морального вреда в размере 188 000 рублей и проценты на сумму 22 590 рублей. Свои претензии он адресовал директору фирмы. Суд, рассмотрев все материалы, не нашел оснований для удовлетворения иска.
Было установлено, что ООО "Альянс" прекратило свою деятельность в декабре 2016 года. Данное юридическое лицо было исключено из ЕГРЮЛ. Истцу разъяснили, что в соответствии с федеральным законодательством кредитор имеет право обратиться с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя, участников общества по обязательствам исключенного общества. Однако указанные лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности лишь в тех случаях, когда несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана их указаниями или иными действиями. Суд отказал в удовлетворении исковых требований, потому что таких доказательств не было представлено. Решение может быть обжаловано в областном суде.
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