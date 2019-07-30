На «Красном Октябре» в Волгограде сотрудники прошли проверку на готовность к ликвидации ЧС

Экономика 30.07.2019 10:28
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30.07.2019 10:28
Условный пожар в листопрокатном цехе и эвакуация сотрудников цеха контрольных испытаний после «взрыва» баллона стали основной задачей отработки действий при ликвидации чрезвычайной ситуации на «Красном Октябре». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, по легенде учений, в помещении произошел взрыв азота, аргона и гелия из баллона и системы газопровода. После оповещения о тревоге сотрудники ЦКИ в соответствии с инструкцией остановили работу всего оборудования в помещениях и сообщили об аварии начальнику цеха и в аварийно-спасательную службу по номеру 11-12.
Прибывшие на место газоспасатели провели эвакуацию работников, перекрыли подачу газа и электроэнергии, после чего произвели замер состояния воздушной среды. Поскольку взрыв произошел лишь по легенде, показатели прибора были в норме. Тем не менее, спасатели заводской службы, согласно плану ликвидации аварии, открыли окна для проветривания и завершили выполнение учебной тревоги.
Пожарно-тактическое занятие на базе «Красного Октября» провели и расчеты 2-й пожарно-спасательной части Волгограда. Пожарные отработали план действий при возгорании в листопрокатном цехе – по легенде, пожар начался в вентиляционной камере.
Напомним, в настоящее время на «Красном Октябре» действует строгий противопожарный режим. Он предусматривает проведение регулярных профилактических осмотров территории, занятий с работниками по пожарно-техническому минимуму, сбор и перезарядку огнетушителей. Тренировки среди сотрудников аварийно-спасательной службы комбината проводятся ежемесячно. На заводе также постоянно находится в готовности собственный пожарный автомобиль – в этом году его модернизировали, заменив прежний пожарный насос на более эффективный. Кроме того, вдоль основных железнодорожных путей и вблизи пожарных щитов установлены бочки с водой.
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