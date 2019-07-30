Волгоградец обвиняется в попытке украсть трубопровод

Расследования 30.07.2019 09:31
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30.07.2019 09:31
В попытке хищения законсервированного трубопровода канализационного коллектора обвиняется 38-летний житель Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело в отношении волгоградца направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в период с июля по октябрь 2018 года в Кировском района обвиняемый совместно с четырьмя знакомыми пытались похитить законсервированный трубопровод напорного канализационного коллектора протяженностью более 2,4 тысячи погонных метров. Для этого сообщники при помощи специальной техники частично выкопали трубопровод из земли с целью последующей сдачи в качестве металлического лома. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, которые также осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Мужчина полностью признал свою вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве. В отношении остальных участников уголовное дело выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.
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