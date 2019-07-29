«Автобус гнал по встречке»: волгоградка молит бога, что осталась жива после поездки в общественном транспорте
Происшествия 29.07.2019 18:14
1238 2
29.07.2019 18:14
Жительница Волгограда Арсения поделилась впечатлениями от экстремальной поездки на автобусе №85, которая закончилась ДТП. По словам девушки, сегодня около 11 утра она села в автобус, водитель которого вел себя, по меньшей мере, странно. «Когда автобус отъехал от конечной и выехал на улицу Джабаева, он помчался по встречной полосе. Около «Янтарного города» автобус чуть не врезался в столб – съехал с дороги, хорошо, там были кусты», - рассказала молодая мама. По ее словам, водитель и кондуктор вели себя как-то необычно. «Водитель был в странном состоянии. Я спросила у кондуктора, которая тоже отвечала как-то заторможенно, все ли в порядке с водителем и не нужно ли ему вызвать скорую помощь? На что получила ответ – все хорошо, и вообще, в жизни все бывает. Что случилось в жизни у человека, который вез людей и должен отвечать за их безопасность, я так и не поняла», - продолжила свой рассказ Арсения.
В конечном итоге все закончилось ДТП. «На остановке «Кардиоцентр» автобус протаранил маршрутку, которая стояла на конечной. Мало того, после того, что случилось, водитель снова нажал на педаль газа и второй раз врезался в заднюю часть микроавтобуса. Тогда водитель маршрутки вытащил нашего водителя из кабины, начались разборки», - рассказала Арсения. По ее словам, пассажиров спасло то, что все они сидели. «Если бы кто-то стоял, не знаю, чем бы все закончилось», - призналась девушка. По словам волгоградки, во время этой сумасшедшей езды она спросила кондуктора, не в состоянии ли алкогольного опьянения находится водитель? Кондуктор «успокоила» ее заверением, что перед рейсом водители проходят обследование. «Я не знаю, что с ним было, но явно что-то не так. У меня маленький ребенок, я молю бога, что ехала не с ним, и благодарна богу за то, что осталась жива», - поделилась Арсения.
Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Они разбираются в обстоятельствах случившегося.
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 10:53
24020 0
25.07.2019 13:13
26451 17
29.06.2019 11:48
27616 0
В Волгограде снова обрушился потолок в аварийном доме (ВИДЕО)29.07.2019 14:38
Происшествия 29.07.2019 14:38
7636 5 Обсудить
«Карма догнала»: в Волгограде похититель телефона через 12 часов сам стал жертвой вора29.07.2019 11:48
Происшествия 29.07.2019 11:48
2383 12 Обсудить
В Волгоградской области 7 тысяч раков вернули в воду после изъятия у браконьера29.07.2019 09:28
Происшествия 29.07.2019 09:28
1559 5 Обсудить
На севере Волгограда мужчина лез домой в окно и сорвался с 3-го этажа29.07.2019 09:18
Происшествия 29.07.2019 09:18
2747 4 Обсудить
В Волгоградской области на дорогу вылилась соляная кислота29.07.2019 09:01
Происшествия 29.07.2019 09:01
2795 3 Обсудить
В Волгоградской области четверо детей пострадали в ДТП на дорогах28.07.2019 10:37
Происшествия 28.07.2019 10:37
2095 0 Обсудить
В Волгоградской области в подъезде дома умерла 16-летняя школьница26.07.2019 12:29
Происшествия 26.07.2019 12:29
5363 0 Обсудить
Под Волгоградом поймали более десятка иностранцев-нелегалов26.07.2019 09:17
Происшествия 26.07.2019 09:17
4171 24 Обсудить
В многоэтажке в Волгограде из газовых конфорок забили фонтаны воды26.07.2019 09:14
Происшествия 26.07.2019 09:14
7236 33 Обсудить
В Волгограде маршрутка-"нелегал" влетела в столб, есть пострадавшие (ВИДЕО)25.07.2019 13:13
Происшествия 25.07.2019 13:13
26451 17 Обсудить
Под Волгоградом электрик разбился при падении с 5-метровой высоты24.07.2019 18:51
Происшествия 24.07.2019 18:51
3683 0 Обсудить
В Волгограде столкнулись трамвай и иномарка (ВИДЕО)24.07.2019 14:35
Происшествия 24.07.2019 14:35
9863 1 Обсудить
«В стиле 90-х»: в Волгограде ограбили троих подростков, одному сломали челюсть24.07.2019 12:38
Происшествия 24.07.2019 12:38
4180 6 Обсудить
В Волгограде пьяный мужчина убил свою собаку молотком24.07.2019 11:49
Происшествия 24.07.2019 11:49
2876 13 Обсудить
Под Волгоградом двое детей пострадали в опрокинувшемся квадроцикле24.07.2019 10:48
Происшествия 24.07.2019 10:48
997 1 Обсудить
Реклама