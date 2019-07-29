



Жительница Волгограда Арсения поделилась впечатлениями от экстремальной поездки на автобусе №85, которая закончилась ДТП. По словам девушки, сегодня около 11 утра она села в автобус, водитель которого вел себя, по меньшей мере, странно. «Когда автобус отъехал от конечной и выехал на улицу Джабаева, он помчался по встречной полосе. Около «Янтарного города» автобус чуть не врезался в столб – съехал с дороги, хорошо, там были кусты», - рассказала молодая мама. По ее словам, водитель и кондуктор вели себя как-то необычно. «Водитель был в странном состоянии. Я спросила у кондуктора, которая тоже отвечала как-то заторможенно, все ли в порядке с водителем и не нужно ли ему вызвать скорую помощь? На что получила ответ – все хорошо, и вообще, в жизни все бывает. Что случилось в жизни у человека, который вез людей и должен отвечать за их безопасность, я так и не поняла», - продолжила свой рассказ Арсения.

В конечном итоге все закончилось ДТП. «На остановке «Кардиоцентр» автобус протаранил маршрутку, которая стояла на конечной. Мало того, после того, что случилось, водитель снова нажал на педаль газа и второй раз врезался в заднюю часть микроавтобуса. Тогда водитель маршрутки вытащил нашего водителя из кабины, начались разборки», - рассказала Арсения. По ее словам, пассажиров спасло то, что все они сидели. «Если бы кто-то стоял, не знаю, чем бы все закончилось», - призналась девушка. По словам волгоградки, во время этой сумасшедшей езды она спросила кондуктора, не в состоянии ли алкогольного опьянения находится водитель? Кондуктор «успокоила» ее заверением, что перед рейсом водители проходят обследование. «Я не знаю, что с ним было, но явно что-то не так. У меня маленький ребенок, я молю бога, что ехала не с ним, и благодарна богу за то, что осталась жива», - поделилась Арсения.

Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Они разбираются в обстоятельствах случившегося.



