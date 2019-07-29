Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах





Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах. Об этом глава государства заявил на встрече с главой ведомства Игорем Артемьевым, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля. Президент напомнил, что в ходе последней «Прямой линии» многие граждане страны заявили о необоснованном росте тарифов ЖКХ во многих регионах страны.

«Давайте с этого начнем. Прошу обратить на это особое внимание, а потом поговорим по другим вопросам», — начал встречу Владимир Путин с этой темы. Между тем, как следует из опубликованной на сайте Кремля стенограммы, Игорь Артемьев заявил, что «правительство РФ уже много лет не устанавливает тарифы в России выше инфляции, а принципе «инфляция-минус», сказал он. «Это то, что продолжается уже много лет, но в 90-е годы были приняты законы, которые оставили, если быть точными, 12 «дырок» в законодательстве, которые позволяли муниципальным образованиям и регионам обоснованно, с точки зрения закона, превышать установленные правительством индексы, что и происходило. Например, в 2016 году таких случаев было 1423, потом они стали снижаться: в 2018 году таких случаев было 498», - пояснил глава ФАС. По поручению президента и правительства РФ в настоящее время эти «дырки» закрыты – заверил Игорь Артемьев. «По ЖКХ вышло постановление правительства, которое запрещает делать тарифы выше, чем это установлено правительством, а закон «Об электроэнергетике» - поправки в него приняты Госдумой.

«В тех случаях, когда тариф будет ниже экономически обоснованного, и нужно будет повышать тарифы несколько выше инфляции, для этого потребуется согласие антимонопольной федеральной службы, и мы будем нести перед вами полную ответственность за нашу деятельность. Та история, которая продолжалась 20 лет, в связи с теми законами 90-х годов, завершена. На что Владимир Путин ответил: «Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни», - заявил президент. На что Игорь Артемьев пообещал: «Будем очень стараться, будем за это перед вами отвечать».

Напомним, в Волгоградской области уже дважды тарифы на ЖКХ устанавливались выше предельного уровня. Каждый раз это касалось разных муниципалитетов. Самое существенное повышение было в 2016 году. Тогда депутаты Волгоградской гордумы попросили губернатора поднять тарифы на ЖКХ для населения города вместо 4,2%, установленных правительством, до 9,8%.



