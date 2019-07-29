Экономика

Сбербанк и Google получили международную награду GWA IPRA в сфере PR за программу «Бизнес класс»

Экономика 29.07.2019 16:01
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29.07.2019 16:01


Программа развития предпринимательских навыков «Бизнес класс» от Сбербанка и Google выиграла международную премию IPRA Golden World Awards (GWA) в категории business-to-business («бизнес для бизнеса»). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, награждение пройдет 27 сентября 2019 года в Армении в городе Ереване.
25% трудоспособных россиян  считают идею ведения собственного бизнеса привлекательной , но многим не хватает профессиональных знаний и навыков, а также инструментов и ресурсов для успешного запуска и ведения своего дела. Именно поэтому Сбербанк и Google запустили программу «Бизнес класс». Среди основных коммуникационных задач были повышение общей осведомленности о проекте, привлечение целевой аудитории к участию в программе и популяризация предпринимательства в России. 
Андрей Шаров, вице-президент, руководитель дирекции GR Сбербанк: «ʺБизнес классʺ — уникальная программа со сложной и разнообразной аудиторией. Это, например, владельцы небольших заводов, представители творческого бизнеса, технологические компании, компании сферы услуг, а также те, кто только задумываются о своем деле. Мы должны были обратиться к ним через каналы, которым они доверяют. В их числе — СМИ, мероприятия для предпринимателей и чиновников, клиентские рассылки и, конечно, ʺумнаяʺ маркетинговая программа. Развитие малого бизнеса в России стало национальным проектом. В ближайшие пять лет малые предприниматели должны создать около 6 млн новых рабочих мест. Мы уверены, что вклад ʺБизнес классаʺ в этот рост будет измеряться сотнями тысяч».
Проект получил поддержку правительств многих российских регионов, а спикеры Сбербанка и Google вместе с «героями» программы принимали участие в ведущих деловых мероприятиях.
Марина Жунич, руководитель Google Россия по взаимодействию с органами государственной власти: «За три с лишним года мы заинтересовали ʺБизнес классомʺ сотни федеральных и региональных СМИ, но самым ценным активом и показателем успеха мы считаем появление успешных выпускников. Они стали настоящими послами нашей программы и как таковой идеи предпринимательства на важнейших экономических событиях, как Российский инвестиционный, Петербургский и Восточный экономический форум». 
Все это позволило «Бизнес классу» привлечь более 550 тысяч человек и стать шестой по популярности в России программой в сфере бизнес-образования. С момента запуска в апреле 2016 года проект упоминался почти в трех тысячах статей российских изданий.
Участники проекта могут выбрать один из трех курсов: базовый, для начинающих и продвинутый. Траектории состоят из нескольких модулей: маркетинг и продажи, бизнес-моделирование, исследование рынка, финансы, продвижение и стратегия развития, юридические аспекты и управление персоналом. Программа постоянно развивается. С 1 июля на сайте проекта доступен новый спецкурс «Экспорт», который помогает действующим предпринимателям развивать свой бизнес и за пределами страны.

О программе «Бизнес класс». «Бизнес класс» — это бесплатная федеральная программа от Сбербанка и Google для представителей микро- и малого предпринимательства, которые с ее помощью могут вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Проект стартовал в апреле 2016 года и доступен для всех пользователей России. Более 550 тыс. человек уже принимают в нем участие. 93% обученных довольны результатами, а более 50% обученных предпринимателей улучшили свои бизнес-показатели (рост выручки, прибыли, рост клиентской базы).

О премии IPRA GWA. Глобальная премия IPRA Golden World Awards (GWA) основана международной ассоциацией по связям с общественностью (International Public Relations Association/IPRA), которая действует с 1955 года. Сама премия была учреждена в 1990 году и оценивает выдающиеся коммуникационные проекты со всего мира. В этом году конкурс проводился по 37 номинациям, включая такие направления, как связи с общественностью, корпоративные и внутренние коммуникации, продвижение бренда и репутационный менеджмент.

О компании Google. Ларри Пейдж и Сергей Брин основали Google в 1998 году. С тех пор компания выросла, и теперь в ней работает более 50 тысяч человек по всему миру. Она предлагает пользователям доступ ко множеству популярных платформ и сервисов, таких как Поиск, Карты, Gmail, Android, Chrome и YouTube, а также широкие рекламные возможности. В октябре 2015 Google стала дочерней компанией Alphabet. Узнать больше о миссии Alphabet вы можете по ссылке.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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