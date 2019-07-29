В Волгограде снова обрушился потолок в аварийном доме

В Волгограде в доме №13 в поселке 4-й участок в одной из квартир обрушился потолок. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, к счастью, в это время в комнате никого не было. «Иначе просто убило бы», - констатируют жильцы. По словам горожан, они уже устали ждать, когда их, наконец, переселят из опасного жилья.

Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о похожей ситуации в доме №8 в этом же поселке. Зимой и весной этого года уже дважды падал потолок в квартире пенсионерки Татьяны Протасовой. В результате обрушения пенсионерка долгое время жила без газа. При этом дом №8 по какой-то причине не признан аварийным, хотя, по словам женщины, он уже давно трещит по швам. А такие же дома в поселке уже получили статус аварийных.



