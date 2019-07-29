В Волгограде снова обрушился потолок в аварийном доме

Главное
Происшествия 29.07.2019 14:38
59 0
29.07.2019 14:38
В Волгограде в доме №13 в поселке 4-й участок в одной из квартир обрушился потолок. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, к счастью, в это время в комнате никого не было. «Иначе просто убило бы», - констатируют жильцы. По словам горожан, они уже устали ждать, когда их, наконец, переселят из опасного жилья.
Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о похожей ситуации в доме №8 в этом же поселке. Зимой и весной этого года уже дважды падал потолок в квартире пенсионерки Татьяны Протасовой. В результате обрушения пенсионерка долгое время жила без газа. При этом дом №8 по какой-то причине не признан аварийным, хотя, по словам женщины, он уже давно трещит по швам. А такие же дома в поселке уже получили статус аварийных.
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 10:53
23993 0
25.07.2019 13:13
26419 17
29.06.2019 11:48
27599 0
«Карма догнала»: в Волгограде похититель телефона через 12 часов сам стал жертвой вора29.07.2019 11:48
Происшествия 29.07.2019 11:48
851 5 Обсудить
В Волгоградской области 7 тысяч раков вернули в воду после изъятия у браконьера29.07.2019 09:28
Происшествия 29.07.2019 09:28
1309 5 Обсудить
На севере Волгограда мужчина лез домой в окно и сорвался с 3-го этажа29.07.2019 09:18
Происшествия 29.07.2019 09:18
2578 4 Обсудить
В Волгоградской области на дорогу вылилась соляная кислота29.07.2019 09:01
Происшествия 29.07.2019 09:01
2370 3 Обсудить
В Волгоградской области четверо детей пострадали в ДТП на дорогах28.07.2019 10:37
Происшествия 28.07.2019 10:37
2037 0 Обсудить
В Волгоградской области в подъезде дома умерла 16-летняя школьница26.07.2019 12:29
Происшествия 26.07.2019 12:29
5311 0 Обсудить
Под Волгоградом поймали более десятка иностранцев-нелегалов26.07.2019 09:17
Происшествия 26.07.2019 09:17
4159 24 Обсудить
В многоэтажке в Волгограде из газовых конфорок забили фонтаны воды26.07.2019 09:14
Происшествия 26.07.2019 09:14
7205 33 Обсудить
В Волгограде маршрутка-"нелегал" влетела в столб, есть пострадавшие (ВИДЕО)25.07.2019 13:13
Происшествия 25.07.2019 13:13
26419 17 Обсудить
Под Волгоградом электрик разбился при падении с 5-метровой высоты24.07.2019 18:51
Происшествия 24.07.2019 18:51
3667 0 Обсудить
В Волгограде столкнулись трамвай и иномарка (ВИДЕО)24.07.2019 14:35
Происшествия 24.07.2019 14:35
9848 1 Обсудить
«В стиле 90-х»: в Волгограде ограбили троих подростков, одному сломали челюсть24.07.2019 12:38
Происшествия 24.07.2019 12:38
4171 6 Обсудить
В Волгограде пьяный мужчина убил свою собаку молотком24.07.2019 11:49
Происшествия 24.07.2019 11:49
2868 13 Обсудить
Под Волгоградом двое детей пострадали в опрокинувшемся квадроцикле24.07.2019 10:48
Происшествия 24.07.2019 10:48
991 1 Обсудить
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Волгоградской области23.07.2019 20:14
Происшествия 23.07.2019 20:14
10627 0 Обсудить
Реклама