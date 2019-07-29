Расследования

Загрязнено 5 километров: следователи дадут оценку ЧП с соляной кислотой в Волгоградской области

Расследования 29.07.2019 13:05
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29.07.2019 13:05


Проверку по факту повреждения автоцистерны с соляной кислотой и ее разливом на почву в Котельниковском районе Волгоградской области проводят следователи. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, действиям работников транспортной компании будет дана правовая оценка по ст.247 УК РФ (транспортировка химических веществ с нарушением установленных правил, повлекшие загрязнение окружающей среды).
На данный момент установлено, что водитель транспортной компании из Краснодарского края, управляя грузовым автомобилем "DAF", осуществлял транспортировку химического вещества "Соляная кислота" с территории завода "Каустик" на завод "Титан", расположенный в республике Крым. Двигаясь по автодороге "Волгоград – Сальск" в период времени с 20 до 21 часов произошла разгерметизация (разрыв) цистерны, установленной на полуприцеп вышеуказанного грузового автомобиля, в результате чего на расстоянии более 5 км обочины автодороги произошел разлив 23 кубометров соляной кислоты, что повлекло загрязнение окружающей среды. На место происшествия осуществлен выезд различных экстренных служб и правоохранительных ведомств района и области, по результатам чего приняты исчерпывающие меры, направленные на ликвидацию последствий произошедшего. 
Ранее сообщалось, что угрозы загрязнения окружающей среды нет.
Соляная кислота - едкое вещество, при попадании на кожу вызывает сильные химические ожоги. Применяется в гидрометаллургии и гальванопластике для очистки поверхностей металлов и др.

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