«Карма догнала»: в Волгограде похититель телефона через 12 часов сам стал жертвой вора

Происшествия 29.07.2019 11:48
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29.07.2019 11:48
По иронии судьбы житель Кировского района Волгограда, укравший телефон у 28-летней женщины, через 12 часов сам стал жертвой вора. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по г. Волгограду, в отдел полиции по Кировскому району накануне поступило сразу два заявления о краже дорогостоящих сотовых телефонов возле питейного заведения на улице Кирова.
Стражи порядка установили, что первый гаджет похитили у местной жительницы, но обратилась она в полицию не сразу, так как была не трезва. В другом случае заявление о пропаже мобильника написал 34-летний мужчина, он лишился телефона с разницей в 12 часов. Примечательно, что пострадавшие случайно встретились в полиции и женщина узнала в мужчине того самого грабителя.
Выяснилось, что познакомились они в рюмочной. Мужчина наговорил даме комплиментов, а когда она потеряла бдительность, вырвал мобильный телефон из ее рук и убежал. Через некоторое время он снова вернулся в рюмочную и продолжил выпивать. Телефон, украденный у женщины, он оставил дома, чтобы потом продать. Однако планам грабителя не суждено было сбыться. В питейном заведении у него произошел конфликт с посетителями, после чего он не обнаружил свой мобильник и обратился в полицию. Стражи порядка установили личность и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 35-летний рюмочный оппонент заявителя. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. "Грабеж" и "Кража".
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